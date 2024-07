Il giallo del giovane militare scomparso l' auto abbandonata vicino ai boschi

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 26 luglio 2024) Unamericano di 32 anni in servizio alla base aerea di Aviano èda martedì scorso. Il Comando dell'Air Force Usa della base ha spiegato che il sergente Joseph Charles Miele il 23 luglio non si è presentato per il suo turno e sono scattate le ricerche.Il