I figli delle vittime vanno tutelati

(Di venerdì 26 luglio 2024) di Fabrizio Lucidi Guardatelo bene, il volto di Wafaa. Sorrideva. In casa viveva l’inferno. Ma sorrideva alla vita. Suo marito l’ha ammazzata senza pietà. Lei viveva per la famiglia. Sognava un futuro in grande per i suoi, lontano da quell’incubo quotidiano che subiva: liti, insulti, botte. Il giudice ha messo nero su bianco che Wafaa poteva essere salvata. Se solo avesse incontrato istituzioni capaci di riconoscere i segni degli abusi, non solo fisici ma psicologici, e di intuire il suo timore più grande: perdere i, se avesse denunciato il marito. Spezzare la famiglia. Per lei non c’è stato nulla da fare. Dopo la sua morte, i 4sono stati abbandonati dallo Stato. Nessun supporto psicologico, zero soldi. Li ha salvati la loro forza, e l’aiuto della comunità. Ora - anche nel nome di Wafaa - lo Stato pensi a tutelare gli orfaniprossimedi femminicidi.