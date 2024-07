Highlights Juventus-Norimberga 0-3 amichevole 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilcon glidiestiva di questa pre-season del. Prima uscita per i bianconeri di Thiago Motta e una pesante sconfitta in un match in cui si è notata la migliore condizione atletica degli avversari, molto più avanti nella preparazione dato che il campionato tedesco parte prima di quello italiano. Un gol subito nel primo tempo, poi altri due nel finale per la, che ha anche sbagliato un rigore con Dusan Vlahovic.0-3,) SportFace.