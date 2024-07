Harry preoccupato per Meghan | Pericoloso tornare nel Regno Unito su di noi c' è troppa attenzione

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 26 luglio 2024) PerMarkle "è ancora tropponel": parola del principeche in una intervista a Tabloids On Trial della ITV, ha detto di temere che la moglie possa essere presa di mira se tornasse in patria. "C'èsu di me e su mia moglie. Mi hanno