Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

(Di venerdì 26 luglio 2024)live dellatraoggi, venerdì 26 luglio A quasi dieci mesi dagli attentati del 7 ottobre in, latra lo Stato ebraico enella Striscia di Gaza non si ferma: i morti hanno ormai superato i 39mila e i feriti sono oltre 90mila. Almeno 129 persone, secondo la Protezione civile locale, sono già morte in quattro giorni di offensiva delle forze armate israeliane (Idf) a Khan Younis, nel sud del territorio costiero palestinese, dove le Idf hanno ammesso di aver compiuto oltre un centinaio di raid aerei. Si infiamma anche il fronte del Libano, dove il fuoco incrociato trae il gruppo armato sciita Hezbollah continua a mietere vittime. Aumenta l’escalation anche in Yemen, dove il leader dei ribelli sciiti filo-iraniani Houthi, Abd al-Malik Badr al-Din al-Houthi, ha promesso nuovi attacchi contro lo Stato ebraico.