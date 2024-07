Gli insegnanti vanno tutelati dai cattivi studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) I giudici hanno archiviato la denuncia del ragazzo che ha deriso l'insegnante. "Deridere non e'reato". Se fosse successo al presidente della Repubblica o a uno magistrato, la denuncia forse avrebbe fatto avanti. Ma per un povero insegnante no. E' un pubblico ufficiale e non vale niente? Anche cosi' le istituzioni "insegnano". Carlo Nadalini