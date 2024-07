Giuliacci avvisa | Calura opprimente Quali saranno le regioni bollenti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il caldo è in aumento e l'anticiclone africano riprenderà a far impennare le temperature. Soprattutto nel weekend. Il clima sarà "afoso". Parola del colonnello Mario, che su meteo.it ha aggiornato tutti sulle ultime previsioni meteo. La prossima settimana, ha anticipato l'esperto senza girarci tanto intorno, sarà "di nuovo bollente". Ad avere la meglio sarà "una", ha annunciato. Malepiù colpite? A fare attenzione dovranno essere gli abitanti del Centro-Sud e delle Isole. Al Nord, invece, "i fastidi maggiori arriveranno dagli elevati tassi di umidità che renderanno le giornate decisamente afose". Al Centro-Sud e nelle Isole, come premesso, "non mancheranno i picchi di 40 gradi o leggermente al di sopra", ha continuato il meteorologo.