Giorgetti sulle tasse ai miliardari decisione degli Stati

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sulla tassa per i super-ricchi, "siamo a favore, ma bisogna discutere bene rispetto ad un principio che non deve essere messo in discussione: la ownership". Lo ha detto il ministro Giancarloin un'intervista in esclusiva all'ANSA, a margine del G20 a Rio de Janeiro. "E' chiaro - ha affermato - che ladi come tassare, quanto e quando ènazionali, non può essere richiamata, né in sede G20, né in sede Onu. Questo è un preciso limite che tanti Paesi hanno messo, e su cui non intendiamo derogare". "Se inseguiamo la global minimum tax" sui super-ricchi ha aggiunto "prima dovremmo fare quellagrandi multinazionali e purtroppo il pilastro uno dell'accordo multilaterale è drammaticamente ai box, bloccato da India, Cina e clamorosamente anche da Australia e quindi gli americani non danno il via libera".