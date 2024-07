Giocatore di rugby abbatte l’arbitro alle Olimpiadi | è il placcaggio più comico di sempre

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 26 luglio 2024) L'episodio è avvenuto durante la partita dia 7 tra Uruguay e Kenya, che si sfidavano per chiudere il torneo con un migliore piazzamenti di classifica. Il sudamericano, Mateo Vinals, in piena trance agonistica non si è accorto di aver preso la persona sbagliata.