Frenata Rc-Auto l' Italia è più vicina all' Europa Tranne la Campania

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 26 luglio 2024) I premi medi per assicurare un’insono aumentati dell’8,1% rispetto a giugno 2023, ma da qualche mese sono in calo dell’1,7%. Per assicurare inun veicolo occorrono circa mille euro, vale a dire il 75% in più rispetto al valore medio nazionale