Francesca Deidda è stata uccisa sul divano di casa

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sarebbein, su quelche il marito Igor Sollai aveva cercato di mettere in vendita, probabilmente per disfarsene. Nella giornata di ieri, giovedì 25 luglio, i carabinieri del Ris hanno ispezionato per circa 7 ore l'appartamento di San Sperate, in Sardegna