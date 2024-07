Fra test fisici e mercato Prato ufficiale Magazzù

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nuovo colpo in entrata del, che ha messo sotto contratto Luca(in foto), classe 2003 che può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo e che è reduce dall’esperienza positiva con la maglia della Lavagnese, con la quale ha collezionato 24 presenze e due reti nel girone A di serie D. Talento precoce cresciuto nel settore giovanile dell’Inter,con la maglia nerazzurra è stato protagonista dei campionati giovanili Under 17 e Under 18 , per poi passare alla Primavera dell’Empoli. Seconda punta che può agire anche da prima punta, da trequartista o da attaccante esterno a sinistra, il ventunenne originario di Massa Carrara ha anche fatto tutta la trafila nelle nazionali italiane giovanili. La società laniera ha inoltre ufficializzato un altro rinnovo contrattuale.