Firenze altre due spaccate nella notte Via della Vigna Nuova nel mirino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Vetrine in frantumi con pezzi una miriade di pezzi di vetro finiti sul marciapiedi e anche sulla strada, che hanno attirato l'attenzione di passanti e turisti. È questo il risultato delle dueavvenutein pieno centro a, esattamente in via. Una via dello shopping presamente d’assalto dai vandali. Questa volta ad essere danneggiati sono stati due negozi, uno di cuoieria fiorentina e l’altro di abbigliamento e maglieria in cashmere. Simile il modus operandi: vetrine in pezzi e, in tutte e due i casi, danni ingenti a entrambe le attività. Sul posto è intervenuta una pattugliaPolizia. I commerciantizona si dicono esasperati per i furti e gli atti vandalici che non risparmiano nessuna zona del centro. E sottolineano che la situazione è diventata oramai insostenibile.Maurizio Costanzo