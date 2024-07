Fiom raggiunto accordo su cassa integrazione ex Ilva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Dopo oltre 14 ore di trattativa al Ministero del Lavoro è statonella notte l'sullaper i lavoratori ex. Nell'prevediamo che, con il percorso di ripartenza, siano garantiti tutta l'occupazione e la continuità salariale con un'dignitosa per le persone che per vivere devono lavorare" Lo dichiara in una nota Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la-Cgil sottolineando che: "nell'c'è un piano di ripartenza che i commissari straordinari dovranno mettere in pratica, c'è la tutela occupazionale perché non sono previsti esuberi e soprattutto alla fine di questo percorso ci sarà la possibilità per tutti di rientrare al lavoro".