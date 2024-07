Festa con Giacobazzi | Il Bologna emoziona Con questa Champions ha proprio esagerato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) VALLES (Bolzano) "Non dovevate, dai. Anzi no, scherzo: avete fatto benissimo". Esordisce così a Valles Giuseppenel ricevere una maglia numero 1 deldalle mani di Lorenzo De Silvestri, Riccardo Orsolini e Federico Ravaglia, in una piazzetta Casa della cultura che sembra un angolo di piazza Maggiore la notte della parata: gremita di tifosi rossoblù, in un clima di grandecome se fosse ancora quella sera. "Poche volte mi sonoto come quest’anno con il– dice il comico romagnolo, grande tifoso –. Tre anni fa, durante un altro spettacolo in ritiro, avevo chiesto di poter sognare qualcosa in più di una classifica tranquilla. Ecco, devo dire che avetecon la". Immancabile un po’ di ironia sulla vita in ritiro qui tra le montagna della Val Pusteria: "Quante distrazioni avete qua?", chiede.