Federica Pellegrini | Sinner non va alle Olimpiadi? Sport diversi priorità diverse

(Di venerdì 26 luglio 2024) Parigi, 26 lug. (askanews) – “A parte il problema di salute che spero risolva presto, secondo me c’è un approccio diversodaha i Grandi Slam che valgono come un’Olimpiade per lui. Noi degliolimpici abbiamo l’Olimpiade che vale più di qualsiasi altra cosa”. Lo ha detto l’ex campionessa di nuoto, rispondendo a una domanda sul ritiro dai giochi di Jannik, a margine della cerimonia di inaugurazione di Casa Italia a Parigi 2024.