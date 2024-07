F1 Carlos Sainz | Occhio al degrado pista molto diversa per il nuovo asfalto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Una giornata che non lascia il sorriso alla Ferrari nelle prove libere del Gran Premio del Belgio a Spa. Il giro secco non è stato malvagio per la Rossa, mentre ci sono state alcune difficoltà in più sul passo gara, specie per quanto riguarda Charles Leclerc.ha parlato in questi termini dopo questo venerdì ai microfoni di Sky Sport F1: “Abbiamo trovato unarispetto agli anni precedenti a causa del. È stato necessario adattare la macchina a queste nuove condizioni e ai dossi, ma nel complesso la nuova superficie offrepiù grip”. Poi un bilancio sulla giornata odierna e la prestazione offerta dalla macchina: “Dobbiamo tenere d’ildegli pneumatici e la simulazione di gara è stata una parte importante del nostro programma giornaliero.