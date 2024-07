Ex colonnello dell' aeronautica pubblica post con divisa da SS nazista

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 26 luglio 2024) Unsui social vestito da ufficialee SS. IlGiovanni Fuochi, ex ufficiale militare di Piacenza comandante'aeroporto militare di San Damiano oggi in pensione, ha posato con indosso giacca grigia, fascia rossa con svastica nera sul braccio, croce di ferro al taschino. Come didascalia, la scritta “Sinistrorsi vi aspetto”. Ilha subito suscitato le polemiche e, dopo aver ricevuto numerosi commenti, è stato eliminato.