Eurobufala i pataccari di sinistra arruolano abusivamente anche Mattarella

(Di venerdì 26 luglio 2024) «La patacca europea», titolava ieri il nostro giornale. E il giochino, come spiegava sempre ieri Mario Sechi, è tanto collaudato quanto insidioso: cercare di appiccicare addosso al governo Meloni uno stigma di pericolosità, di costruirgli intorno un alone di regimetto, di “junta” sudamericana che metterebbe a rischio nientemeno che lo stato di diritto. Quindi, per capirci: secondo i nostri compagni e i loro amichetti di Bruxelles, nei lunghi anni (2011-2022) in cui al governo c'era il Pd pur senza aver mai vinto un'elezione politica, in Italia la libertà d'informazione era garantita e i diritti fondamentali godevano di sana e robusta costituzione. Tutto a posto, tutto bellissimo: pure i lockdown più lunghi del mondo, il greenpass per discriminare, i dpcm con cui si calpestavano una mezza dozzina di articoli della Carta. «Tutto molto bello», come diceva il mitico Bruno Pizzul.