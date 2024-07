Emis Killa festeggia 15 anni di carriera con Em15

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Manca sempre meno a, lo speciale live show con cuifesteggerà i suoi primi 15diil 2 settembre 2024 a Fiera Milano Live.arriva a chiusura di un’estate musicale che ha visto la musica urban protagonista, la quale verrà celebrata anche grazie alla presenza di molti ospiti, scelti tra gli artisti che hanno avuto un legame condurante il suo percorso in questaquindicinale. Vecchia e nuova scuola rap, icone della scena e nuove leve saliranno sul palco per, che porterà il carisma che lo ha reso una delle certezze di un settore che tende a correre molto e che in pochi casi vede una permanenza nel tempo.