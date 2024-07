Emily in Paris 4 ecco trailer e poster della serie Netflix con Lily Collins

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024)in4,nuova stagionecreata da Darren Star con, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo e Lucien Laviscountin, sono disponibili ile ilufficialiquarta stagione. I primi 5 episodi saranno disponibili solo su(qui il sito internet ufficiale) dal 15 agosto 2024, gli ultimi 5 dal 12 settembre 2024. La trama Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel,è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale.