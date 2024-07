Elodie e Iannone pace fatta e romantica gita in barca | le foto che smentiscono la crisi

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 26 luglio 2024)in? E’ questa la voce che sta tenendo bando tra i gossippari di tutto lo Stivale in questa caldissma fine di giugno. A guardare lepubblicate in esclusiva dal settimanale Gente però, sembra proprio che la coppia, descritta in questi giorni ormai ai ferri corti, fili