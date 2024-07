Eliminò a Sesto San Giovanni il terrorista della strage di Berlino morto a 35 anni il poliziotto eroe

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 26 luglio 2024)a 35per un tumore ilche aSanildei Mercatini di Natale a, che aveva sparato al suo collega. Luca Scatà era attualmente in servizio alle Volanti di Siracusa, in Sicilia, sua regione d’origine. Ma 8fa era in servizio al