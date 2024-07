Drappi e fiocchi rossi in segno di solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) “Un fiocchetto rosso contro la barbarie“. Le attiviste di Donne e Diritti avevano chiesto ai vimercatesi untangibile dell’impegno anti violenza e all’appello hanno risposto anche istituzioni e commercianti. Un drappo rosso all’ingresso della biblioteca racconta la vicinanza alla vittima dello stupro, ma anche a tutte le donne maltrattate. Lo stesso vale per le vetrine (nella foto), dove il messaggio è stato esposto da molti esercenti, peralla collega e a chi subisce soprusi. Agende Rosse ha annunciato per settembre la seconda marcia contro la violenza sulle donne, dopo che la prima edizione, l’anno scorso, portò in città associazioni da tutta la Lombardia. "Parteciperà anche il Comune", assicura il sindaco, Francesco Cereda.