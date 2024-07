Di Lorenzo | Non sono rimasto per Conte ma perchè sto bene a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGiovanni Di, capitano del, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Castel Di Sangro. Il difensore ha voluto chiarire la sua posizione in merito alle voci di un suo addio dopo un’estate turbolenta. “C’è grande entusiasmo, mi hanno accoltoanche dopo questa vicenda. Volevo mettere un punto per ripartire al meglio, so che una parte dei tifosi può avere dei rancori verso di me, starà a me riguadagnare la loro fiducia, soprattutto con chi è arrabbiato ancora con me”. Poi continua: “Bisogna parlare poco e dimostrare con i fatti, con le prestazioni in campo. Ho voglia e entusiasmo per ripartire tutti insieme, ci aspetta una stagione difficile ma importante”. “nto di poter parlare, non era per coraggio ma perché avevo vincoli, non potevo farlo prima.