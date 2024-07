Deadpool & Wolverine | recensione del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 26 luglio 2024)delconDefinito il “Gesù della Marvel” o il “che risolleverà le sorti del MCU” e di questa malandata Saga del Multiverso,– diretto da Shawn Levi – arriva finalmente in sala dopo essersi facilmente affermato come ildei Marvel Studios più atteso da Spider-Man: No Way Home ad oggi. Unpreceduto da foto e video trafugati dal set, da anticipazioni di ogni tipo e da teorie su teorie che si sono formate nel corso dei mesi, tra ipotetici camei e supposizioni sul ruolo di quest’opera all’interno della grande narrativa Marvel. Il “problema” di tutto ciò è che può rivelarsi un’arma a doppio taglio: se da un lato contribuisce a far accrescere le aspettative nei confronti di un, dall’altro si offre il fianco alle aspettative non soddisfatte.