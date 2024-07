Deadpool & Wolverine | le anteprime USA sono da record

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’esordio dinelle sale USA si prospetta ricchissimo, a confermarlo i dati provenienti dalle classichedel giovedì. Il the Hollywood Reporter ha riferito che il nuovo cinecomic Marvel Studios ha incassato durante leuna cifra stimata di 38,5 milioni di dollari, l’incasso più alto in assoluto per un film “R-Rated” (vietato ai minori). Statistiche alla mano, si tratta anche dell’ottavo incasso nellepiù alto di sempre dietro franchise di grande successo, quali Avengers, Star Wars, Spider-Man e l’ultimo film di Harry Potter. Secondo gli analisti, prendendo anche in considerazione le ottime recensioni (97% su RottenTomatoes) ed il parere del pubblico (5 su 5 su PostTrack), nel weekend d’esordio dipotrebbe raggiungere una cifra stimata compresa tra i 160 ed i 175 milioni di dollari.