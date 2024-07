Da Andreas Müller e Veronica Peparini a Marina La Rosa chi ci sarà nella nuova Talpa

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 26 luglio 2024) Latorna in TV, dopo 3 stagioni andate in onda dal 2004 al 2008, e FQmagazine ha svelato l’anteprima del cast del reality, checondotto da Diletta Leotta e andrà in onda su Infinity e poi in chiaro, su Canale 5.