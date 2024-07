Cuneo violenza sessuale su 5 donne in un' agenzia di moda | due arresti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 26 luglio 2024) Avrebbero abusato di giovani, dopo averle attirate con il pretesto di realizzare servizi fotografici e video, per giunta con la scusa di una campagna di sensibilizzazione contro la lotta allasulle. Per questo un uomo residente nell'Albese (in provincia di), titolare di un'di, si trova ora indagato insieme a un suo collaboratore per, anche di gruppo. I carabinieri di Alba hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per uno degli indagati e didomiciliari per l'altro.