Cronometro femminile ciclismo Olimpiadi Parigi 2024 | data orari diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sabato 27 luglio alle ore 14:30 va in scena ladelledi, primo appuntamento di questa edizione dei Giochi con ilsu strada. Le atlete, attese in 46 alla partenza, affronteranno una prova contro il tempo di 32,4 chilometri con partenza da Les Invalides e arrivo davanti al Ponte Alexandre III. Per la prima volta nella storia, le donne affronteranno la stessa identicadei colleghi uomini che partiranno poco dopo di loro. In casa Italia spazio a Elisa Longo Borghini, reduce dalla vittoria del Giro d’Italia e pronta a giocarsi le sue carte: l’unica azzurra in gara punta maggiormente sulla prova in linea, dove difenderà i due bronzi di Rio 2016 e Tokyo 2020, ma vuole giocarsi le sue carte anche a