Coppie Temptation Island un mese dopo | chi sta insieme e chi no il riassunto

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Cosa è successo allediun? A distanza di trenta giorni alla fine delle registrazioni, scopriamo cosa è accaduto ai 14 protagonisti de reality show dell’estate 2024.unLino e Alessia hanno confermato la loro decisione e si sono lasciati definitivamente. Jenny e Tony stanno "un: chi stae chi no, il" L'articoloun: chi stae chi no, ilproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.