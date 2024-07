Cerimonia d’apertura Parigi 2024 disavventura per Tamberi | perde la fede nuziale nella Senna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024)per Gianmarco, che sfila da portabandiera azzurro per ladei Giochi dila. Quando l’imbarcazione azzurra ne se accorge parte la presa in giro per Gimbo da parte dei suoi compagni d’avventura. “Perso un oro ne trovi un altro”, gli hanno detto i giocatori della pallanuoto maschile aggiungendo che se serve testimonieranno con la moglie.perlaSportFace.