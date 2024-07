Cerimonia d’apertura Olimpiadi Parigi 2024 oggi in tv | orario ordine di sfilata e n dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ladelledisi terrà, venerdì 26 luglio, alle ore 19.30: ladelle delegazioni avverrà a bordo di barche che navigheranno la Senna, ed i portabandiera azzurri saranno Gianmarco Tamberi ed Arianna Errigo. LA DIRETTA LIVE DELLADELLEDALLE 19.30 L’Italia sfilerà per 91ma e sarà vestita da Giorgio Armani con completi casual blu scuro: in tutto saranno 205 le delegazioni, dato che oltre ai 204 Comitati Olimpici Nazionali, ovvero tutti quelli affiliati al CIO tranne Russia e Bielorussia, sarà presente anche il Team Olimpico dei Rifugiati. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky), mentre quella gratis ed in chiaro sarà disponibile su Rai 2 HD.