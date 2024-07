Cdm approva il ddl Concorrenza Dai dehors ai taxi tutte le misure

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 luglio 2024) AGI - Via libera del Consiglio dei Ministri al ddlche contiene anche il tema delle concessioni autostradali che aveva impedito l'zione del testo lunedì. Lo fa sapere il Mit. Per la prima volta una parte dei pedaggi non entrerà nelle casse di grandi gruppi di concessionari, anche internazionali, ma allo Stato. "L'obiettivo - ha spiegato il vicepremier e Ministro Matteo Salvini - è realizzare opere pubbliche e tenere sotto controllo i pedaggi". È un "altro passo significativo nella giusta direzione di aumentare la competitività del nostro Paese anche attraverso lainterna, a supporto delle imprese e a tutela dei consumatori". È quanto dichiara il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso nel commentare l'zione in Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Urso, del disegno di legge annuale per il mercato e la