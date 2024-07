Cancro polmone Int e Politecnico Milano con Msd per innovare gestione pazienti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug. (Adnkronos Salute) - Nasce, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori (Int) di, Msd Italia e la School of Management deldi, un progetto finalizzato a revisionare ei modelli organizzativo-gestionali dedicati al paziente con tumore al, anche attraverso l'introduzione di nuove soluzioni digitali come la telemedicina, e in coerenza con le nuove linee di indirizzo nazionali e regionali. In Italia - si legge in una nota - il tumore alè una delle neoplasie più diffuse e la prima causa di decesso perdovuta all'elevata incidenza e alla difficoltà di una diagnosi precoce perché i sintomi si manifestano quando la malattia è già a uno stadio avanzato.