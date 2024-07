Campi Flegrei scossa magnitudo 4 0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 26 luglio 2024) 14.50 E' di4.0 ladi terremoto avvertita alle 13,46 nella zona deiad una profondità di 4 chilometri. lae' stata avvertita nei comuni dell'area vicina all'epicentro ma anche in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro a 2 km dal comune di Bacoli a 13 da Napoli. A Bacoli c'è stato un cedimento di terreno da un costone in località Case Vecchie. Lo riferisce il sindaco. Per la Protezione Civile non si segnalano danni