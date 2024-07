Cambio per la Guardia di finanza Il tenente Achilli nuovo comandante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024)al vertice per la tenenza delladidi Fano. Sarà ilAlessandroildelle Fiamme gialle fanesi, in sostituzione del maggiore Francesco Rizzo che, dopo 4 anni, passa al Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Vicenza., ventottenne originario della provincia di Viterbo, è laureato in Giurisprudenza all’Accademia delladie proviene dal Gruppo di Lodi, dove ha rivestito il ruolo didel Nucleo Operativo.