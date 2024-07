Calciomercato Milan RIVOLUZIONE a centrocampo | AVANZA Cardoso svelate le CIFRE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Le ultime sulla possibiledelnel proprio, con l’obiettivo Johnny. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ilpotrebbe mettere in atto una vera e propria. Adli e Bennacer non sono infatti più certi di rimanere, visti gli interessi provenienti dall’Arabia Saudita. Per questo