Calcio Napoli Di Lorenzo | Riconquisterò in campo i tifosi

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Le parole di Giovanni Di, difensore del, che, in una conferenza stampa a Castel Di Sangro, ha affermato di voler riconquistare queidel club azzurro che non hanno più fiducia in lui dopo lo scorso anno. “C’è grande entusiasmo, tutti mi hanno accolto bene. So che una parte della tifoseria può