Buone notizie per i fan dei Perletti | Mirko e Perla hanno fatto pace il dettaglio

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 26 luglio 2024)Brunetti eVatiero? In questi giorni, uno scoop di Amedeo Venza ha generato una crisi di coppia decisamente forte che ha richiesto anche l’intervento dell’ex gieffino. E’tradopo una breve crisi: ilnon passa inosservato “Brunetti ha trascorso la giornata con un suo "per i fan dei, il" L'articoloper i fan dei, ilproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.