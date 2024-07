Brugnaro utili boom per la sua galassia societaria Il sindaco indagato si consola con una cedola da 34 mln

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 26 luglio 2024)? E chi se ne importa, visto che i miei affari vanno a gonfie vele e io mi sono appena messo in tasca 3,4 milioni di euro. Deve pensarla così Luigi, ildi Venezia attualmente sotto indagine per concorso in corruzione in un’inchiesta che sta terremotando il governo della città e che è già costata la testa dell’assessore Renato Boraso Segui su affaritaliani.it