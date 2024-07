Borsa | Milano volatile torna in calo con le banche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024)dinuovamente negativa dopo un timido tentativo di invertire la rotta. L'indice Ftse Mib cede lo 0,2% a 33.712 punti, appesantito da Stm (+2,7%) e Stellantis (-2,4%), dopo il fortedella vigilia a seguito delle trimestrali. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 135 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,78%. A Piazza Affari sono inlecon Mps che cede l'1,4%, Banco Bpm (-1,3%), Popolare Sondrio (-0,8%), Bper (-0,6%), Intesa (-0,5%) e Unicredit (-0,4%). Vendite per le utility mentre il prezzo del gas sale. A2a (-1,1%), Snam (-1%), Enel (-0,5%), Erg (-0,6%), Hera (-0,3%). Nel listino principale brilla Eni (+3,3%), con i risultati del trimestre sopra le attese. Seduta positiva per il lusso dove Cucinelli guadagna il 3,3% e Moncler il 2,5%. In luce Leonardo (+1,7%) e Iveco (+1,4%).