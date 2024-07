Borsa | l' Europa positiva attende Wall Street Milano +03%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Le Borse europee proseguono positive, dopo lo scivolone della vigilia. Sotto i riflettori ancora le trimestrali mentre sil'indice dei prezzi negli Stati Uniti. Un elemento che sarà valutato dalla Fed per le prossime decisioni sulla politica monetaria. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0856 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 sale dello 0,5%, in vista dell'apertura didove i future sono in rialzo. Nel Vecchio continente sale Parigi (+0,9%), dove si mette in mostra Essilux (+7,9%), dopo i conti e l'interesse di Meta. Bene anche Londra (+0,7%), Francoforte e(+0,3%). In coda Madrid (-0,1%). I principali listini sono sostenuti dall'energia (+1%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende dello 0,4% a 78 dollari al barile e il Brent a 82 dollari (-0,4%). Rimbalza il lusso (+1,8%), con Hermes (+3,6%) che corre a seguito dei risultati in crescita.