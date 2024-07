Borsa | l' Europa apre cauta trimestrali sotto i riflettori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Borse europee caute in avvio di seduta, dopo la performance negativa della vigilia.ci sono ancora gli esiti delle, in modo particolare quelle del settore del lusso, dell'auto e della tecnologia. Dagli Stati Uniti attesa per l'indice dei prezzi, uno degli elementi che sarà valutato dalla Fed per l'allentamento della politica monetaria. Positiva Londra (+0,27%), in calo Francoforte (-0,24%), poco mossa Parigi (+0,08%).