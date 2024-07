Borsa | l' Asia chiude contrastata si guarda alle banche centrali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Le Borsetiche chiudono in ordine sparso, dopo la performance negativa della vigilia e con Wall Street che non è riuscita a mettere a segno il rimbalzo. Sotto i riflettori ancora le trimestrali mentre si attendono segnali sulle prossime decisioni dellesul taglio dei tassi. C'è attesa per la riunione della Banca centrale del Giappone in programma la settimana prossima. Chiusura in calo per Tokyo (-0,53%). Sul fronte valutario lo yen tratta a 153,70 sul dollaro, e sull'euro a 166,81. A contrattazioni ancora in corso fiacca Shanghai (-0,26%) mentre sono positive Shenzhen (+1,06%), Seul (+0,78%), Mumbai (+0,81%). Poco mossa Hong Kong (+0,05%). Sul fronte macroeconomico in arrivo la fiducia dei consumatori di Francia e Italia. Dagli Stati Uniti previsto l'indice dei prezzi Pce core, il dato sui consumi e la fiducia delle famiglie.