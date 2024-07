Bonus vacanze 2024 come funziona l’agevolazione dell’Inps e chi può approfittarne

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 26 luglio 2024) Anche per ill'Inps ha rinnovato il. L'agevolazione, fino a un massimo di 1.400 euro e rivolta ai pensionati, permette di coprire le spese sostenute per i viaggi prenotati tra il 1° maggio e il 17 dicembre. Ecco quali sono i requisiti per ottenerlo e quanto vale il contributo.