Bologna l’attivista denuncia | Spogliata in Questura La replica | Procedure rispettate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Un'attivista di Extinction Rebellion, Valentina Corona, di 33 anni, hato le forze dell'ordine alla Procura per presunti abusi subiti inin occasione delle manifestazioni del 9 luglio contro il G7 Scienza che si svolgeva in città. La ragazza, raggiunta in questi giorni da un avviso orale, era stata fermata nel corso della manifestazione durante la quale gli attivisti avevano esposto uno striscione sulla Torre dell'Orologio. E ha raccontato nell’esposto di essere stata fatta “spogliare e piegare in un bagno sporco e nauseabondo dellasotto gli occhi dell'agente di polizia che la stava perquisendo”. L’esposto, affidato all’avvocato Ettore Grenci, è per “sequestro di persona e falso in atto pubblico”.