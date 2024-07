Bologna Fc Dallinga è già carico | Voglio fare bene come Zirkzee Fenucci | Sogniamo un trofeo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Valles (Bolzano), 26 luglio 2024 - La Champions,, il mercato e soprattutto Hummels: dal ritiro di Valles Claudiofa un punto della situazione in casa. "Per adesso il club si è occupato di coprire i ruoli lasciati scoperti dalle partenze di alcuni giocatori. Ovvio che l'addio di Calafiori ci obbliga a cercare un nuovo difensore centrale: trovato questo, vedremo, aspetteremo la fine del mercato per capire se ci sono altri elementi che ci possano servire, visto che da agosto a gennaio giocheremo qualcosa 26-27 gare", osserva l'amministratore delegato. "Vogliamo allestire un organico competitivo che dia all'allenatore la possibiltià di effettuare scelte più opportune, senza pressioni eccessive, pensando domenica per domenica, facendo divertire i tifosi,l'anno scorso".