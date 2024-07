Bimbo di 5 anni sviene in piscina operatrice 118 guida i genitori al telefono per rianimarlo | salvo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 26 luglio 2024) La storia a lieto fine è raccontata dalll'Asl Toscana sud est. L'episodio è avvenuto lunedì 22 luglio in una struttura privata a Pieve a Maiano nel comune di Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo.