Autonomia | Magi ' in poche ore raccolte già 30mila firme on line'

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Aore dalla pubblicazione sulla piattaforma on, il referendum sull'differenziata ha già raccolto quasi trentamiladigitali, gratuite e certificate, di cittadini che vogliono partecipare alla vita democratica del Paese, anche d'estate sotto l'ombrellone. Questo vuol dire che in pochi giorni verrà raggiunto l'obiettivo delle 500mila sottoscrizioni necessarie. Un successo che dimostra come la democrazia digitale è un'opportunità per tutti e che la tecnologia può e deve essere sempre più al servizio della democrazia”. Lo scrive su twitter il segretario di Più Europa Riccardo, pubblicando una foto dellesulla piattaforma digitale.